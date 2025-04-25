En çok aranan meslek belli oldu

Kaynak: İHA
En çok aranan meslek belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), "2024 Yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Sonuçları-Sivas" raporunu yayımladı. En çok tercih edilen meslekler ortaya çıktı.

433 işyeri ziyaret edilerek Sivas'ın işgücü piyasasının mevcut durumunun belirlendiği raporda önemli veriler yer aldı. Araştırma sonucuna göre Sivas 2024 yılında 954 açık iş tespit edildi. 176 iş yerinde toplam 741 kişinin temininde güçlük çekildiği belirtilen raporda en çok eleman ihtiyacı olan meslek grupları da tek tek sıralandı.

Sivas'ta eleman temininde güçlük çekilen ilk 5 sektörü "imalat", "toptan ve perakende ticaret", "insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri" ile "madencilik ve taş ocakçılığı" olarak açıkladı.

Raporda, Sivas'ta temininde en fazla güçlük çekilen meslek makineci (dikiş) oldu. Bunu hemşire, iplik eğirme operatörü, kaynakçı, satış danışmanı/uzmanı, aşçı, mermer işçisi, inşaat işçisi, otopark görevlisi, paramedik/ambulans ve acil bakım/ilk ve acil yardım sağlık teknikeri izledi.

Sivas'ta en fazla istihdam artışı beklenen meslekler ise argon kaynakçısı, makineci (dikiş), kablo montaj işçisi, asfalt işçisi, satış danışmanı/uzmanı, garson, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, ortacı/ayakçı (tekstil), kamyon şoförü, mantar toplayıcısı olarak açıklandı.

En çok aranan meslek belli oldu

Son Haberler
Malatya’da feci ölüm: Yolun Karşısında son adımı oldu
Malatya’da feci ölüm: Yolun Karşısında son adımı oldu
Trabzon’un aslan kralı: Sokak köpeği maskot oldu!
Trabzon’un aslan kralı: Sokak köpeği maskot oldu!
Kütahya'da bir deprem daha (25 Nisan 2025)
Kütahya'da bir deprem daha
Masa başı çalışanlar için hayat kurtaran adım sayısı! Kalbinizi kurtaracak
Masa başı çalışanlar için hayat kurtaran adım sayısı! Kalbinizi kurtaracak
Erzurum'da eşine kızıp evi ateşe verdi! Korkunç planı mahalleyi ayağa kaldırdı
Eşine kızıp evi ateşe verdi!