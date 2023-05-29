En çok kadınlarda görülüyor. 'Dayak yemiş gibiyim' diyorsanız bu hastalığa dikkat

CNN Türk'ün haberine göre; Sabahları çok yorgun hissedenler için Romatoloji Uzmanı Dr. Ayda Ünlüer’den uyarılar geldi.

Fibromiyaljinin romatizmal veya iltihaplı bir hastalık olmadığına değinen Dr. Ünlüer, hastalığın uyku düzeninde problemlere ve bilişsel işlev sorunlarına yol açan kronik, yani süreğen olduğunu dile getirdi.

SÜPER KADINLARIN HASTALIĞI

Hastalığa yüzde 80-90 gibi yüksek oranla kadınlarda daha çok rastlandığını belirten Dr. Ünlüer şunları belirtti:

“Ev ve iş düzeninde her şeyini planlayan, hayatını sıkı şekilde yönetmeye çalışan ve de genellikle çok çalışan, beklentisi yüksek kadınlarda çok rastlıyoruz bu hastalığa. Hayatındaki önemli karar anlarında veya dönüm noktalarında da şikâyetleri artıyor. Bu özel durumlar, her şeye yetişmeye çalışan süper kadınlarda ekstra stres oluşturuyor ve ağrılar da artıyor”

“DOKTOR DOKTOR DOLAŞIYORLAR”

Hastalığın bir nedeni ve bununla birlikte tam anlamıyla bir tedavisi olmadığının, başka hastalıklarla karıştırıldığının altını çizen Dr. Ünlüer şunları dile getirdi:

“Kas romatizması deniliyor ama romatizmal bir hastalık değil, iltihaplı bir hastalık da değil. Nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Ancak müthiş bir ağrıyla kendini hissettiriyor. Örneğin ağır romatizma hastaları bile yaygın vücut ağrısından şikâyet etmezken fibromiyalji hastaları her yerlerinin ağrıdığından yakınıyorlar. Genellikle doktora anlatırken ‘Dayak yemiş gibiyim. Her yerim ağrıyor’ diye anlatıyorlar. Hatta bu nedenle pek çok farklı kliniğe başvuruyorlar, yani doktor doktor dolaşıyorlar”