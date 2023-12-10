En çok onlar zarar veriyor

Dişlere zarar veren besinler hangileri? İşte, yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
En çok onlar zarar veriyor

Diş sağlığınızı korumak, genel sağlığınız için de büyük önem taşıyor. Yaşam tarzındaki değişimler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör diş sağlığını etkiliyor. Peki, diş sağlığınıza zarar veren besinleri biliyor musunuz?

Genel sağlığınız için çok yararlı olan kuru meyveler, yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Bu durumda diş sağlığınıza zarar verir. İçeriği nişasta içeren tüm yiyecekler dişe zarar verir. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden olur.

Turunçgiller ve domates gibi besinler özellikle tek başına yenildiğinde diş çürümesine zemin hazırlar. Bu besinleri tükettikten sonra ağzınızı suyla çalkalamayı unutmayın.

Lokum, jelibon gibi yapışık gıdalar tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.

Asitli içecekler, meyveli sodalar ve sporcu içecekleri uzun süre azar azar içilerek tüketildiği zaman dişlerinize zarar verebilir. Mesela 10 dakika bir yavaş yavaş içtiğiniz şekerli içecek dişlerinizde bir asit tabakasının oluşmasına neden olur. Bu nedenle azar azar içmek yerine tek seferde içmeye özen gösterin.

Kahve sadece dişleri sarartmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek kalıntılarının beslendiği yapışkan bir zemin oluşturur.


İlgili Haberler
Yine Japonlar buldu
Kılçığa neden dikkat etmeliyiz
Öne Çıkanlar
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Son Haberler
Kahramanmaraş’ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu Yaşam
Kahramanmaraş’ta sis bulutları görsel şölen oluşturdu
Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı Gündem
Sakarya’da nehir taştı. Tarım arazileri sular altında kaldı
Roma'nın son lideri Jul Sezar Tokat'a gelip ne söyledi? Herkesin bildiği meşhur sözün hikayesi Yaşam
Roma'nın son lideri Jul Sezar Tokat'a gelip ne söyledi? Herkesin bildiği meşhur sözün hikayesi
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası Dünya
Pensilvanya Üniversitesi Rektörü'nden 'antisemitizm' istifası
Kuva-yi Milliye ile Hamas'ı bir tuttu. Murat Bardakçı’dan şoke eden sözler Gündem
Kuva-yi Milliye ile Hamas'ı bir tuttu. Murat Bardakçı’dan şoke eden sözler
Sürün kurtulun Sağlık
Sürün kurtulun