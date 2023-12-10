En çok onlar zarar veriyor

Diş sağlığınızı korumak, genel sağlığınız için de büyük önem taşıyor. Yaşam tarzındaki değişimler, beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör diş sağlığını etkiliyor. Peki, diş sağlığınıza zarar veren besinleri biliyor musunuz?

Genel sağlığınız için çok yararlı olan kuru meyveler, yapışkanlığı sebebiyle ağız içinde daha uzun süre kalır. Bu durumda diş sağlığınıza zarar verir. İçeriği nişasta içeren tüm yiyecekler dişe zarar verir. Çünkü nişasta bakteri plaklarının oluşmasına neden olur.

Turunçgiller ve domates gibi besinler özellikle tek başına yenildiğinde diş çürümesine zemin hazırlar. Bu besinleri tükettikten sonra ağzınızı suyla çalkalamayı unutmayın.

Lokum, jelibon gibi yapışık gıdalar tatlı şekerlemelerden daha zararlıdır. Çünkü daha fazla şeker verirler ve aynı zamanda sitrik asit içerirler.

Asitli içecekler, meyveli sodalar ve sporcu içecekleri uzun süre azar azar içilerek tüketildiği zaman dişlerinize zarar verebilir. Mesela 10 dakika bir yavaş yavaş içtiğiniz şekerli içecek dişlerinizde bir asit tabakasının oluşmasına neden olur. Bu nedenle azar azar içmek yerine tek seferde içmeye özen gösterin.

Kahve sadece dişleri sarartmakla kalmaz, aynı zamanda yiyecek kalıntılarının beslendiği yapışkan bir zemin oluşturur.



