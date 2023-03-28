En değerli 100 şirketin internet devi açıklandı. İşte zirvedeki siteler

Her geçen gün artan internet kullanımı kullanıcıların faaliyetlerini internet üzerinde sağlamasına sebep oluyor. Hal böyle olunca da hem ülkemizde hem de global anlamda internet sitelerine olan yönelim artıyor.
İnternet Türkiye’de de bir pazara dönüşürken, Fast Company tarafından Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı. Listenin birinci sırasında Nesine yer alırken. Geçen senenin lideri Trendyol ise ikinciliğe düştü. Üçüncü sırada ise onları Hepsiburada takip etti.
İŞTE ÜLKEMİZDEKİ EN DEĞERLİ İNTERNET ŞİRKETLERİ
1- Nesine
2- Trendyol
40-45 MİLYAR TL
3- Hepsiburada
4- Getir
15-25 MİLYAR TL
5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye
10-15 MİLYAR TL
8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11
9-10 MİLYAR TL
13- Rollic Games
14- Enuygun
15- Obilet.com
6-7 MİLYAR TL
16- Amazon Türkiye
17- Çiçek Sepeti
18- Tuttur.com
4-4.5 MİLYAR TL
19- E-bebek
20- Tiko
21- Gram Games
22- Netflix Türkiye
3.5-4 MİLYAR TL
23- Modanisa
24- Vivense
2.5-3 MİLYAR TL
25- PTTAvm
26- Tatilbudur
27- Otonet
28- Sahibinden.com
1.8-2.4 MİLYAR TL
29- Papara
30- Armut.com
31- Tatilsepeti
1.6-1.8 MİLYAR TL
32- Justlife
33- Insider
1.4-1.6 MİLYAR TL
34- Carvak (Garajsepeti)
35- İncehesap
36- Iyzico
37- Tarfin
38- İsteGelsin
1-1.3 MİLYAR TL
39- Sefamerve
40- Sigortam.net
41- TurkNet
42- Dolap
43- Paymes
44- OtelZ.com
45- İkinciyeni
46- Oley.com
47- Merzigo
800 MİLYON-1 MİLYAR TL
48- Gardrops
49- Param
50- Kariyer.net
51- Mynet
700-750 MİLYON TL
52- Masomo Gaming
53- Dgpays
54- Birleşik Ödeme
55- Bizigo
550-650 MİLYON TL
56- Esfa Grup
57- Alictus
58- Lastik Borsası
59- Evidea
60- Martı
61- UPT
62- BiSu
450-550 MİLYON TL
63- Yolcu360
64- Tiktak
65- Zeplin
66- Tapu.com
67- Sigortaladım.com
300-350 MİLYON TL
68- Turna
69- Joy Game
70- Bilet.com
71- Emlakjet
72- Kitapyurdu
250-300 MİLYON TL
73- AppSamurai
74- Ofmark
75- Yolda
76- Sipay
77 Revival Rugs
78- Lastikçim
200-225 MİLYON TL
79- BluTV
80- Enocta
81- Volt Lines
82- Testinium
83- Visiontech
84- Missafir
85- Good Job Games
150-180 MİLYON TL
86- Hype
87- Medianova
88- Maçkolik
89- Matriks
90- Fuudy
91- Bulutistan
92- Hepsi emlak
130-150 MİLYON TL
93- PulpoAR
94- Ofix
95- Tmob
96- Grimelange
100-125 MİLYON TL
97- Oplog
98- Ticimax
99- Yeses Tech
100- Massivebio