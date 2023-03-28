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En değerli 100 şirketin internet devi açıklandı. İşte zirvedeki siteler

Ülkemizde kullanılan en çok kullanıcı sayısına sahip uygulamaların listesi açıklandı. İşte en değerli internet şirketlerinin listesi...

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 08:14
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En değerli 100 şirket internet sitesi açıklandı

En değerli 100 şirketin internet devi açıklandı. İşte zirvedeki siteler
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Her geçen gün artan internet kullanımı kullanıcıların faaliyetlerini internet üzerinde sağlamasına sebep oluyor. Hal böyle olunca da hem ülkemizde hem de global anlamda internet sitelerine olan yönelim artıyor. 

İnternet Türkiye’de de bir pazara dönüşürken, Fast Company tarafından Türkiye’nin en değerli 100 internet şirketi açıklandı. Listenin birinci sırasında Nesine yer alırken. Geçen senenin lideri Trendyol ise ikinciliğe düştü. Üçüncü sırada ise onları Hepsiburada takip etti.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ EN DEĞERLİ İNTERNET ŞİRKETLERİ

1- Nesine
2- Trendyol

40-45 MİLYAR TL

3- Hepsiburada
4- Getir

15-25 MİLYAR TL

5- Yemeksepeti
6- Bilyoner
7- Google Türkiye

10-15 MİLYAR TL

8- Peak Games
9- VavaCars
10- Misli.com
11- Facebook Türkiye
12- N11

9-10 MİLYAR TL

13- Rollic Games
14- Enuygun 
15- Obilet.com

6-7 MİLYAR TL

16- Amazon Türkiye
17- Çiçek Sepeti
18- Tuttur.com

4-4.5 MİLYAR TL

19- E-bebek
20- Tiko
21- Gram Games
22- Netflix Türkiye

3.5-4 MİLYAR TL

23- Modanisa
24- Vivense

2.5-3 MİLYAR TL

25- PTTAvm
26- Tatilbudur
27- Otonet
28- Sahibinden.com

1.8-2.4 MİLYAR TL

29- Papara 
30- Armut.com
31- Tatilsepeti 

1.6-1.8 MİLYAR TL

32- Justlife 
33- Insider 

1.4-1.6 MİLYAR TL

34- Carvak (Garajsepeti) 
35- İncehesap 
36- Iyzico 
37- Tarfin 
38- İsteGelsin 

1-1.3 MİLYAR TL

39- Sefamerve 
40- Sigortam.net 
41- TurkNet 
42- Dolap 
43- Paymes 
44- OtelZ.com 
45- İkinciyeni 
46- Oley.com 
47- Merzigo 

800 MİLYON-1 MİLYAR TL

48- Gardrops 
49- Param 
50- Kariyer.net 
51- Mynet 

700-750 MİLYON TL

52- Masomo Gaming 
53- Dgpays
54- Birleşik Ödeme
55- Bizigo 

550-650 MİLYON TL

56- Esfa Grup 
57- Alictus 
58- Lastik Borsası 
59- Evidea 
60- Martı 
61- UPT 
62- BiSu 

450-550 MİLYON TL

63- Yolcu360 
64- Tiktak 
65- Zeplin 
66- Tapu.com 
67- Sigortaladım.com 

300-350 MİLYON TL

68- Turna
69- Joy Game 
70- Bilet.com
71- Emlakjet 
72- Kitapyurdu 

250-300 MİLYON TL

73- AppSamurai 
74- Ofmark 
75- Yolda
76- Sipay 
77 Revival Rugs 
78- Lastikçim

200-225 MİLYON TL

79- BluTV 
80- Enocta 
81- Volt Lines 
82- Testinium 
83- Visiontech 
84- Missafir 
85- Good Job Games 

150-180 MİLYON TL

86- Hype 
87- Medianova 
88- Maçkolik 
89- Matriks 
90- Fuudy 
91- Bulutistan
92- Hepsi emlak 

130-150 MİLYON TL

93- PulpoAR 
94- Ofix 
95- Tmob 
96- Grimelange 

100-125 MİLYON TL

97- Oplog 
98- Ticimax 
99- Yeses Tech
100- Massivebio 

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