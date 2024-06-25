En değerli şirketti bir anda çakıldı. 550 milyar dolar kaybetti

Dünyanın en önemli çip üreticisi Amerikalı dev teknoloji Nvidia'nın dünyanın en değerli şirket krallığı iki hafta sürdü. Rüzgar tersine dönünce şirketin değeri 550 milyar lira geriledi.

Nvidia dünyanın en önemli çip üreticisi firma...Ünlü firma hisse fiyatı 6 Haziran gününe kadar yüzde 5,16 arttış göstererek, 1.224 dolara çıkmıştı. İşte o tarihde Nvidia'nın piyasa değeri de ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üstüne çıkmış oldu.Bu rakamla Nvidia teknoloji devi Apple solladı ilk sıraya California Merkezli çip üreticisinin hisse fiyatında, yılbaşından bu yana da yüzde 146'lık bir artış görüldü. Şirketin hisselerindeki artışta, en büyük pay, Nvidia'nın yapay zeka çiplerine olan artan talep. Ancak iki haftada işler değişti.

HİSSELER ÇAKILDI

Nvidia'nın krallığı iki hafta sürdü. Düşüş eğilimi gösteren dev teknoloji şirketinin hisseleri bir anda çakıldı. vidia'nın hisse fiyatı bir günde yüzde 7'ye yakın bir gerileme yaşandı. Böylece, son üç işlem gününde, şirketin hisse fiyatı gördüğü en yüksek seviyesine göre yüzde 16 değer kaybetmiş oldu.

HİSSELER NEDEN DÜŞTÜ

İki hafta önce dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia'da rüzgar bir anda tersine döndü. Şirket, CEO Jensen Huang'ın milyarlarca dolarlık hisse satışıyla bir anda sarsıldı. Değeri 3 trilyon doları aşan teknoloji şirketinin değeri milyarlarca dolar azald. Uzmanlar, Nvidia hisselerindeki dalgalanma piyasada büyük bir şok yaşattı.

dalgalanma sadece teknoloji devi Nvidia'nin hisselerini vurmadı. Diğer çip şirketlerinden Qualcomm'un hisseleri dün yüzde 5,5, Arm Holdings'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü.

Çinli ByteDance'in gelişmiş bir yapay zeka işlemcisi geliştirmek için ABD'li çip tasarımcısı Broadcom ile çalıştığına yönelik hafta sonu yayımlanan haberler sonrasında Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Nvidia'daki düşüşün ardından şirketin piyasa değeri 2,91 trilyon dolara geriledi. İki hafta önce Microsoft ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi haline gelen Nvidia bir anda üçüncülüğe düştü.

2024'te S&P 500'ün yükselişinde en önemli faktörlerden bir olan Nvidia'nın geçen perşembe günü ulaştığı 140 dolarlık seviyeden yüzde 160 geriye geldi.

ENDİŞELER ARTTI

Bu sırada Nvidia'nın genel endeks üzerindeki hakimiyetine ilişkin endişeler de arttı. 2024'te neredeyse yüzde 140 yükselen hissede yaşanabilecek büyük bir satış dalgasının daha geniş bir piyasa çöküşünü tetikleyebileceğinden endişe ediliyor..

Nvidia, şubatta önce Amazon'u, daha sonra da Alphabet'i geçerek piyasa değeri açısından dünyanın en şirketler listesinde 3'ncü sıraya yükselmişti.