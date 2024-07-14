En düşük emekli maaşı için yeni gelişme. Gözler o tarihe çevrildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşı için yeni gelişme. Gözler o tarihe çevrildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 16 Temmuz salı günü toplanıyor. Toplantının en önemli gündemi emekli vatandaşlara yapılacak zam olacak. Milyonlarca emekli vatandaşın gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 16 Temmuz salı günü toplanıyor. Toplantının en önemli gündemi emekli vatandaşlara yapılacak zam olacak. Milyonlarca emekli vatandaşın gözü bu toplantıdan çıkacak kararda. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü Kabine toplantısı gerçekleşecek. Kabine, emekli vatandaşlarla ilgili önemli konuları ele alınacak. 1,8 milyon emekli vatandaşın düşük kök aylıkları sebebiyle zamdan yararlanamamaları üzerine bir düzenleme çalışması yapılacak. Toplantıda alınacak nihai karardan sonra emekli vatandaşlara yapılacak zammın oranı ve kapsamı netleşecek.

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EMEKLİ MAAŞI EN ÖNEMLİ GÜNDEM

En çok merak edilen konu en düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı sorusu. Zammın miktarı, kök maaşlarının artırılıp artırılmayacağı ve hazine desteğinin devam edip etmeyeceği gibi konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra kesinlik kazanacak.

MİLYONLARIN GÖZÜ KULAĞI BU TOPLANTIDA

Yapılacak bu düzenleme sadece zamdan faydalanamayan 1,8 milyon emekliyi kapsayacak şekilde sınırlı olması bekleniyor. Öte yandan yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında alınabilecek ek tedbirlerin de değerlendirilmeye alınacağı ifade ediliyor. Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 71,60 oranında açıklanmasından sonra ekonomik göstergelerin ışığında önlemler ele alınacak.

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