En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı. Bu hafta Erdoğan'a sunulacak

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
En düşük emekli maaşı için yeni rakam ortaya çıktı. Bu hafta Erdoğan'a sunulacak

AKP’nin, en düşük emekli maaşını 10 bin TL’nin üzerine çıkarmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. İşte detaylar...

31 Mart seçimlerinde dengeleri değiştiren milyonlarca emekli, maaşlarına yapılacak zam konusunda büyük bir beklenti içindeyken, hükümetten gelen son açıklamalar zam kapılarını kapatmıştı.

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı. Bu durum, milyonlarca emeklinin memnuniyetsizliğine neden olmuştu.

Muhalefetin ve vatandaşların emekli maaşına yeni bir zam yapılması çağrısından sonra AKP'nin en düşük emekli maaşını 10 bin TL’nin üzerine çıkarmak amacıyla yeni bir çalışma başlattığı ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA YENİ AYAR

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre, AKP, en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Şu an 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon emekli şu anda 10 bin TL maaş alıyor ve AKP’nin ilk formülü, bu miktarı 12 bin TL’ye çıkarmak. Ancak, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşı alan emeklilere yansımadığı gerekçesiyle AKP bu duruma müdahale etmeyi hedefliyor.

TEMMUZ AYI İÇİNDE KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

AKP yönetimi, hafta içinde en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olması yönündeki raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak. Erdoğan’ın onay vermesi durumunda, bu çalışma hızla Meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilmesi hedefleniyor.

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