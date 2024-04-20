En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Net rakam ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde emeklinin beklediği seyyanen zammın yapılmayacağını söylediği açıklamasında zam ayı Temmuz'a dikkat çekerek emekliler için yeni düzenlemelerin yeniden masaya yatırılacağını söylemişti. Diğer yandan prim eşitlemesi ve ek gösterge sorunlarına ilişkin çalışmaların yapıldığını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun da Erdoğan'ın masaya yatırılacak dediği şeyin asılında hükümetin açıkladığı orta vadeli program dahilindeki düzenlemeler olduğunu söylemişti. Özgür Erdursun düşük emekli maaşı sorunun ancak intibak yasası ile çözülebileceğini vurgulamış, Erdursun İntibak Yasası’nın tamamlanmasıyla beraber emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını dile getirmişti. İntibak yasası eşit zam yerine emekli maaşlarının herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklılık söylemişti.

ÖZGÜR ERDURSUN SSKR VE BAĞ KUR EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN RAKAM VERDİ

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun bu kez emekli maaşlarına ilişkin rakam vererek ‘Hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

Temmuz ayında aylıklarına yapılacak zammı bekleyen emeklilere en net rakamı SGK uzmanı Özgür Erdursun verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son seyyanen zam, kök maaş ve intibak yasası talebi olan emeklilere enflasyon oranı göz önüne alınarak Temmuz'da bir zam verileceğini söylemişti.

Şimdiye kadar açıklanan enflasyon farkları ve gelecek aylardaki tahmini enflasyon oranları ışığında SGK uzmanlarından en düşük emekli maaşlarının 12 bin ile 13 bin 500 TL arasında bir rakama çekileceğine dair açıklamalar gelmişti.

ÖZGÜR ERDURSUN: EN DÜŞÜK MAAŞ 15 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise ilk altı aylık enflasyonu yüzde 25 civarında hesaplayarak SSK ve Bağ Kur emeklisine yüzde 25 zam yapılacağını ve memur ve memur emeklisinin ise yüzde 20'lik bir toplu sözleşme zammı alacağını söyledi. Kıdem tazminatı tabanında da yüzde 20'lik bir artış olacağını belirten Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının ise enflasyon artışı ile birlikte 15 bin liraya çıkabileceğini söyledi.