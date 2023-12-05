En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Rakamlar netleşiyor

Memurun, emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlardaki zam değil enflasyon farkları da belli olmaya başladı. Tüketici enflasyonu, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yüzde 33.66 gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI TAHMİNİ ARTIŞ NE KADAR OLACAK

Temmuz ayında refah payı ve seyyanen verilen ödemeler dışındaki ödemeler haricinde memur ve memur emeklilerinin yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin yılbaşında alacağı net zam için aralıktaki enflasyon rakamları bekleniyor. Beş aylık dönemde memur ve emeklilerinin 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı 26,09 oranında kayıtlara geçti. Şimdiki soru Aralıkta enflasyon ne kadar gerçekleşecek. Herkesin görüşü TÜİK'in o enflasyonu yüzde 3 çıkaracağı yönünde. Memur ve emeklisinin bu görüşe göre alacağı yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yılbaşındaki kümülatif zam yüzde 49,50'ye yaklaşacak. Hal böyle olursa en düşük emekli memur maaşının 32 bin 850 lirayı, en düşük memur emeklisinin aylığının da 13 bin liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

SSK VE BAĞ-EMEKLİLERİNİN MAAŞLARİ NE KADAR OLACAK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık alacağı zam değil enflasyon farkı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kaldı geriye Aralık enflasyonu. TÜİK'in çıkaracağı aralık enflasyonu aşağı yukarı belli: yüzde 3...Hal böyle olursa yılbaşında emeklinin alacağı zam değil yasal hakkı olan enflasyon farkı yüzde 37,50 civarında olacak. Böylece, en düşük emekli maaşı 10 bin 300 lira civarına çıkacak. İktidar yanlısı medyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkı üzerine küçük bir zam yapacağını ileri sürüyor.