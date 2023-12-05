En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Rakamlar netleşiyor

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur, emekli ve asgari ücretlinin yılbaşında alacağı zam ile enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Rakamlar netleşiyor

Memurun, emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte maaşlardaki zam değil enflasyon farkları da belli olmaya başladı. Tüketici enflasyonu, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yüzde 33.66 gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAĞI TAHMİNİ ARTIŞ NE KADAR OLACAK

Temmuz ayında refah payı ve seyyanen verilen ödemeler dışındaki ödemeler haricinde memur ve memur emeklilerinin yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin yılbaşında alacağı net zam için aralıktaki enflasyon rakamları bekleniyor. Beş aylık dönemde memur ve emeklilerinin 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı 26,09 oranında kayıtlara geçti. Şimdiki soru Aralıkta enflasyon ne kadar gerçekleşecek. Herkesin görüşü TÜİK'in o enflasyonu yüzde 3 çıkaracağı yönünde. Memur ve emeklisinin bu görüşe göre alacağı yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yılbaşındaki kümülatif zam yüzde 49,50'ye yaklaşacak. Hal böyle olursa en düşük emekli memur maaşının 32 bin 850 lirayı, en düşük memur emeklisinin aylığının da 13 bin liraya yaklaşacağı tahmin ediliyor.

SSK VE BAĞ-EMEKLİLERİNİN MAAŞLARİ NE KADAR OLACAK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beş aylık alacağı zam değil enflasyon farkı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kaldı geriye Aralık enflasyonu. TÜİK'in çıkaracağı aralık enflasyonu aşağı yukarı belli: yüzde 3...Hal böyle olursa yılbaşında emeklinin alacağı zam değil yasal hakkı olan enflasyon farkı yüzde 37,50 civarında olacak. Böylece, en düşük emekli maaşı 10 bin 300 lira civarına çıkacak. İktidar yanlısı medyanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkı üzerine küçük bir zam yapacağını ileri sürüyor.

İlgili Haberler
Sanayi üretiminde kritik veri açıklandı
Sanayi üretiminde kritik veri açıklandı
Otomobilin camlarını kırarak böyle zarar verdi. Çevreden geçenleri umursamadı bile
Naci Görür en sonunda isyan etti. '50 bin kişi öldü bir tane belediye başkanı hükümet görevlisi istifa etmedi'
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Takla atan araçtan sapa sağlam çıktı arkadaşının omuzunda böyle poz verdi
Sokak köpeklerinin saldırılarından araçların üzerine çıkarak kurtuldular. Kim durduracak bu terörü?
Öne Çıkanlar
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
Asgari ücret tahmin yarışması. Herkes katılabilir. Tıkla oy ver
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 3 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
'Suriyeliler Türkiye'de kalsın' genelgesi. 'Pes artık' dedirten genelgeye Yeniçağ ulaştı
Son Haberler
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi Gündem
Tarihi eser operasyonunda yüzlerce obje ele geçirildi
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim... Spor
Rıdvan Dilmen 'biraz çatlaklar görüyorum' diyerek Fenerbahçe'deki problemi açıkladı: İsmail Kartal'a önerim...
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı Gündem
Akaryakıt alkol ve tütüne gelecek zam ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı? Gündem
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü önemi nedir? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
Bitter çikolatadan haber geldi Sağlık
Bitter çikolatadan haber geldi
Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı Dünya
Eski diplomata casusluk gözaltısı. FBI ortaya çıkardı
O tümörde büyük keşif Sağlık
O tümörde büyük keşif