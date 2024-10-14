En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

Kaynak: Haber Merkezi
En faydalı 3 kuruyemiş bakın neymiş?

En faydalı kuruyemiş fındık ve ceviz olarak biliniyordu. Sağlığa en faydalı 3 kuruyemiş belli oldu.

Yüksek besin değerleri ve lezzetleriyle birçok insanın favoris olan kuruyemişler, diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Hiçbir kuruyemiş tek başına zararlı olarak değerlendirilemez. Uygulanan işlemler ve tüketim alışkanlıkları, olumsuz etkilere yol açar. Fındık gibi popüler kuruyemişlerin kavrulması, besin değerlerinin kaybolmasına ve potansiyel olarak kanserojen hale gelmesine neden olur.

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İŞTE EN SAĞLIKLI KURUYEMİŞLER

1. Kuru Üzüm

Türkiye'de bolca bulunan ancak ihracatta tercih edilen kuru üzüm, en sağlıklı kuruyemiş türleri arasında yer alıyor.

2. Badem

Badem, Türkiye'de en çok sevilen kuruyemişlerden biridir ve besin değerleri açısından adeta bir şifa kaynağı.

3. Antep Fıstığı

Tatlı ve çikolatalarda sıkça yer alan Antep fıstığı, zengin doymamış yağ asidi içeriği ile kalp sağlığını destekliyor.

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