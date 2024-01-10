En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Tam 132 santimetre

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekildedir: Palandöken 132 santimetre, Hakkari 124 santimetre, Kartalkaya 122 santimetre, Sarıkamış 117 santimetre, Ergan 105 santimetre, Kartepe 56 santimetre, Uludağ 35 santimetre, Erciyes 25 santimetre, Çambaşı 22 santimetre, Yıldıztepe ve Yalnızçam 18 santimetre, Hesarek 17 santimetre, Denizli 15 santimetre, Ilgaz 14 santimetre, Mersivan 12 santimetre, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı her biri 10 santimetre ve Kop Dağı 4 santimetre.

Ayrıca, bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri aşağıdaki gibidir:

Merkez Tarih En Düşük En Yüksek

Palandöken 10.01.2023 -4 -2

Ergan 10.01.2023 -4 -2

Hakkari 10.01.2023 -12 -3

Kartalkaya 10.01.2023 -4 0

Sarıkamış 10.01.2023 -2 0

Erciyes 10.01.2023 -3 1

Yıldız Dağı 10.01.2023 1 2

Mersivan 10.01.2023 -1 1

Ilgaz 10.01.2023 -4 2

Denizli 10.01.2023 -4 0

Gevaş 10.01.2023 -8 3

Yıldıztepe 10.01.2023 -4 -2

Kop Dağı 10.01.2023 -1 3

Uludağ 10.01.2023 -8 -6

Davraz 10.01.2023 -3 -1

Elmadağ 10.01.2023 -3 4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)