En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Tam 132 santimetre

Kaynak: AA
En fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü. Tam 132 santimetre
Kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığına sahip olan yer, 132 santimetre ile Palandöken olarak belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekildedir: Palandöken 132 santimetre, Hakkari 124 santimetre, Kartalkaya 122 santimetre, Sarıkamış 117 santimetre, Ergan 105 santimetre, Kartepe 56 santimetre, Uludağ 35 santimetre, Erciyes 25 santimetre, Çambaşı 22 santimetre, Yıldıztepe ve Yalnızçam 18 santimetre, Hesarek 17 santimetre, Denizli 15 santimetre, Ilgaz 14 santimetre, Mersivan 12 santimetre, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı her biri 10 santimetre ve Kop Dağı 4 santimetre.

Ayrıca, bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri aşağıdaki gibidir:

Merkez Tarih En Düşük En Yüksek

Palandöken 10.01.2023 -4 -2

Ergan 10.01.2023 -4 -2

Hakkari 10.01.2023 -12 -3

Kartalkaya 10.01.2023 -4 0

Sarıkamış 10.01.2023 -2 0

Erciyes 10.01.2023 -3 1

Yıldız Dağı 10.01.2023 1 2

Mersivan 10.01.2023 -1 1

Ilgaz 10.01.2023 -4 2

Denizli 10.01.2023 -4 0

Gevaş 10.01.2023 -8 3

Yıldıztepe 10.01.2023 -4 -2

Kop Dağı 10.01.2023 -1 3

Uludağ 10.01.2023 -8 -6

Davraz 10.01.2023 -3 -1

Elmadağ 10.01.2023 -3 4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

Son Haberler
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor Gündem
Bu da dünyadaki Sırat Köprüsü. Geçiş garantisi yok. Geçmek yürek istiyor
Rize'de ekmeğe zam Gündem
Rize'de ekmeğe zam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı Yaşam
Pegasus'tan ucuz bilet kararı! Geçerli olduğu hatlar açıklandı
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak… Gündem
Karadeniz'de 'Üçlü Girişim' mutabakatı! İmzalar İstanbul'da atılacak…
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı Gündem
Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu Ekonomi
Türk holding dünyaca devini satın aldı. Rakipleri bile bu hamleyi beklemiyordu
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı Gündem
AKP’li belediye başkanı AKP’li vekile saldırdı