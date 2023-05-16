En fazla uydusu olan gezegen değişti. 62 yeni uydusu keşfedildi

Bilim insanlarının yaptığı son keşifle şaşırttı. Satürn'ün 62 uydu sayısı ile Güneş Sistemi'ndeki en fazla uydusu olan gezegen unvanına kavuştuğu duyuruldu.

En fazla uydusu olan gezegen değişti. 62 yeni uydusu keşfedildi

Satürn'de yaşam belirtilerinin yanında 145'e çıkan uydu sayısıyla yeni bir liderlik kazandığı ortaya çıktı. Yeni bir hizalama tekniğini kullanan araştırmacılar 62 yeni uydu keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu tekniği daha önce Neptün ve Uranüs uydularını araştırmak için kullanmıştı.

LİDERLİĞİ ÜSTLENDİ

Satürn Güneş Sistemi'ndeki en fazla uydusu olan Jüpiter'i geçti.

British Columbia Üniversitesi’nden araştırmacı, hizalama tekniği ile 62 yeni uydu keşfettiklerini duyurdu. Hizalama tekniğine başvuran bilim insanları burada 2019 ve 2021 yılları arasında Kanada, Fransa, Hawaii Teleskobu'ndan aldıkları görüntüleri kullandılar.

Bu sayede daha önce gözden kaçan 'uydular' yakalanmış oldu. Satürn'ün keşfedilen yeni 62 uydusuyla beraber toplam uydu sayısı da 145'e yükseldi. Bir önceki lider olan Jüpiter ise toplamda 92 uydu ile ikinci sıraya geriledi.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama