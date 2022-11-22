Uzmanı en güvenli doğumun hangisi olduğunu açıkladı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aylin Akıncı, güvenli doğum hakkında açıklamalar yaptı, “Doğumların çoğu elbette doğal akışında ve sorunsuz gerçekleşebilir." dedi.

En güvenli doğumun, anne ile tıbbi ekip arasındaki düzenli iletişim, düzenli takip ve uzman ekibin varlığı ile olacağını vurgulayan Akıncı, "Bazı durumlarda tıbbi yardım gerekmesi ve bunun da çok hızlı bir şekilde yönetilebilmesi için doğumun başta hekim ve ebe olmak üzere uygun ekip tarafından izlenmesi çok önemli olur” şeklinde konuştu.

Güvenli bir doğumun ipuçlarından söz eden Dr. Akıncı, "Hamile kaldıktan sonra kadınların günlük rutinleri değişir. O anne adaylarını birazcık şaşırtsa da aslında hamilelik sürecinde oluşan sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak, kilo vermek gibi yeni rutinlerin hem anne hem de bebek sağlığı için önem taşımaktadır. Hamilelik döneminde yapılması gerekenler, annenin rahat bir hamilelik geçirmesini sağlayacağı gibi bebeğin gelişimini de olumlu yönde etkiler" dedi.

Op. Dr. Akıncı, doğum öncesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Düzenli hekim kontrolleri, sağlıklı ve besleyici ürünler tüketmek, bebeğin beyin gelişimi için omega-3 kaynaklı balıklar tüketmek, kılıç, kiremit, kral balığı gibi yüksek cıva içeren balıklar yememek, kabızlığın önüne geçmek, sindirimi kolaylaştırmak ve toksinleri atmak için günde en az 2 litre su içmek, sigara ve alkol kullanmamak, Aşırı kahve, çay, gazlı içecek ve çiğ süt tüketmemek, işlenmiş gıda ve doymuş yağ tüketmemek, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak, buhar banyosu, sauna, jakuzi gibi aşırı sıcak ortamlara girmemek, ağır kaldırmamak ve yorucu hareketlerden kaçınmak, özellikle iş ortamında stresten uzak durmak, yüksek topuklu ayakkabı giymemek, röntgen gibi radyasyon yayan görüntüleme cihazlarından kaçınmak, hasta olan kişilerle yakın temasa geçmemek, doğumu kolaylaştırmak ve kasları güçlendirmek için uzman gözetiminde egzersiz yapmak, hem bebek hem de anne sağlığı için çok fazla kilo almamaya dikkat etmek, sadece doktorun önerdiği ilaçları ve vitaminleri kullanmak, kedi kumu temizlememek ve kedilerden mümkün olduğunca uzak durmak, vücudun yeteri kadar dinlenebilmesi için günde 7 ila 9 saat arasında uyumak, sentetik kumaşlar yerine pamuklu ve bol kıyafetler tercih etmek, beli sıkan pantolonlardan uzak durmak, araba, otobüs ve tren yolculuklarını 6 saatten az tutmak, uçak yolculuğu için doktordan onay alarak seyahat gerçekleştirmek gerekir".

Aylin Akıncı, “İlk haftalarda doğum şekli gerek bebek gerekse de annenin anatomisine göre tam olarak belli olmasa da ilerleyen haftalarda ailelerin ve annelerin farklı doğum çeşitleri arasında tercih yapması mümkün olur” dedi ve sözlerine şunları ekledi:



“Doğum aslında tıbbi bir sıkıntı olmadıkça ebenin işi. Anneye şefkat ve nezaketle yaklaşan, kontrollerini hassasiyetle yapan, doğru iletişim kuran, güven veren bir ebe doğumu oldukça kolaylaştırabilir. Ebe doğumda annenin kendini emin ellerde hissetmesine yardımcı olur. Doğuma hazırlık ve doğum sürecinde destekleyici bakım ebelerin görev ve yetkisinde. Diğer yandan her anne bulunduğu coğrafi koşullar ya da farklı nedenlerden hastane ya da hekime ulaşmakta güçlü yaşaması durumunda ebeler bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş uzmanlardır”