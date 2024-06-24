En mutlu günlerinde ölümden döndüler. Gelin arabası kazaya karıştı

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Fatsa ilçesi ile Korgan ilçesi arasında düğün konvoyunda yaşanan trafik kazasında gelin arabası da kazaya karıştı. Gelin ve damat en mutlu günlerinde ölümden döndü.

Düğün konvoyundaki araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan kişiler, hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.