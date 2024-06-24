En mutlu günlerinde ölümden döndüler. Gelin arabası kazaya karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
En mutlu günlerinde ölümden döndüler. Gelin arabası kazaya karıştı

Fatsa-Korgan yolunda bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında yaralananlar ekiplerce çevre hastanelere sevk edildi.

Ali Yazan - Ordu / Yeniçağ

Ordu’nun Fatsa ilçesi ile Korgan ilçesi arasında düğün konvoyunda yaşanan trafik kazasında gelin arabası da kazaya karıştı. Gelin ve damat en mutlu günlerinde ölümden döndü.

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Düğün konvoyundaki araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve kaza yaptı.

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Kazanın ardından olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan kişiler, hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

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