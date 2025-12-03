Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 7 gol atsa da inişli çıkışlı performansıyla sarı lacivertli taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan Youssef En-Nesyri için İtalya'nın dev kulüpleri devreye girdi.

MILAN VE ROMA EN-NESYRI İLE İLGİLENİYOR

Fanatik'in haberine göre; Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Roma, En-Nesyri'ye talip oldu.

Ara transfer döneminde kadrolarını hücum takviyesiyle güçlendirmek isteyen iki dev kulübün En-Nesyri'nin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİFE AÇIK

Hücum hattını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin ise En-Nesyri için gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.