En ölümcül ikinci hastalık hangisi

İnme hastalığı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’nde ikinci sırada yer alıyor. İnme hastalığının önlenmesi için neler yapılması gerektiği ise şöyle…

Dünyada her yıl ortalama 17 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon kişi inme yüzünden hayatını kaybediyor. Kol ve bacaklarda birdenbire tek taraflı güçsüzlük veya konuşmada bozukluk, yüzde eğrilik gibi belirtilerle ortaya çıkan inme, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık ancak sigara ve alkol kullanımı, riski yükseltiyor.

İnme geçiren hastada zaman çok önemli. İlk 4.5 saat içinde müdahale edilmesi halinde hastalığın etkileri azaltılabiliyor.

İNME RİSKİ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

İnme riskini düşürmek için şu tavsiyelere uyulmalıdır:

“Sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Sigara dumanından uzak durulmalıdır. Günde en az 30 dakika fiziksel aktivite yapılmalıdır. (ev işi, bahçe işi, yürüyüş vb.), Beslenmede yağ, şeker ve tuz azaltılmalıdır. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve yenilmelidir. Ayrıca doktorunuza başvurarak kan basıncı, kan yağları, kan şekeri ve kilonuzu ölçtürmeli, doktorunuzun önerilerine uymalısınız. Aile bireyleriniz de sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri için desteklenmelidir.”

6 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünyada yılda 17 milyon kişinin inme geçirdiği ve 6 milyon kişinin inme nedeniyle öldüğü inme hastalığı hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, bu hastalığın risklerini azaltmak için uyarılarda bulundu ve açıklamasında şunları söyledi:

“Dünyada yılda 17 milyon kişi inme geçiriyor ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybediyor. Beyin damar hastalıkları nedeniyle ölüm, 2019 Türkiye İstatistik Kurumu, Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri’nde ikinci sırada yer alıyor. Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Kohort Çalışması (2021) sonuçlarına göre, inme kaynaklı ölüm oranı yaşla birlikte yükseliyor ve tüm yaş gruplarında kadınlarda beyin damar hastalığı görülme sıklığı erkeklere göre daha fazla oluyor.”