En ölümcül kanser türüyle ilgili uzmanlardan kritik uyarılar

Kolon kanseri, dünya genelinde en yaygın görülen üçüncü kanser türü olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, kolon kanserine neden olan risk faktörleri konusunda önemli uyarılarda bulundu.

İşte kolon kanserine yol açabilecek başlıca risk faktörleri ve uzman görüşleri...

Genetik faktörler ve aile geçmişi

Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan, kolon kanserinin genetik geçişli olabileceğini belirtti.

Gürkan, "Birinci derece akrabalarında kolon kanseri görülen bireyler, diğerlerine göre en az iki kat daha fazla risk altındadır. Özellikle 40'lı yaşlarda birinci derece akrabalarında kolon kanseri hikayesi olan kişiler, düzenli taramalardan geçmelidir" dedi.

Yaş ve cinsiyet

Kolon kanseri genellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde daha sık görüldüğü bildirildi.

Dr. Ayşe Yılmaz, "Yaş ilerledikçe kolon kanseri riski artar. Erkeklerde bu risk biraz daha yüksektir. Bu nedenle, 50 yaşını geçmiş bireylerin düzenli olarak kolonoskopi yaptırmaları önerilir" şeklinde açıkladı.

Beslenme Alışkanlıkları

Düşük lifli ve yüksek yağlı diyetler, kolon kanseri riskini artırabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lisa Mosconi, "Kırmızı et ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketimi, kolon kanseri riskini artırabilir. Bunun yerine, sebze, meyve ve tam tahıllı gıdalarla zenginleştirilmiş bir diyet tercih edilmelidir" dedi.

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları

İltihabi bağırsak hastalıkları, kolon kanseri riskini artıran önemli faktörlerden biri olmasıyla dikkat çekti.

Mayo Clinic'ten Dr. Donald Weaver, "Uzun süreli inflamatuar bağırsak hastalıkları, kolon kanseri gelişimine zemin hazırlayabilir. Bu hastalıklara sahip bireylerin düzenli olarak doktor kontrolünde olmaları önemlidir" şeklinde açıkladı.

Yaşam Tarzı ve Diğer Faktörler

Sigara ve alkol kullanımı, obezite ve hareketsiz yaşam tarzı da kolon kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldığının altı çizildi.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir kiloda kalmak ve sigara ile alkolden uzak durmak, kolon kanseri riskini azaltmada önemli adımlardır" dedi.

Uzmanlar, kolon kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Düzenli taramalar, sağlıklı beslenme, egzersiz ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, kolon kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir. Bu önlemlerin yalnızca kolon kanseri değil, genel sağlık için de büyük önem taşıdığının altı çizildi.