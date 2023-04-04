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En popüler ekran kartlarının listesi belli oldu. Zirvedeki isim tüm listeyi ele geçirmiş

Steam, oyuncular arasında en popüler ekran kartları listesini yayınladı. Listenin zirvesindeki NVIDIA neredeyse listenin tamamında yer aldı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 07:14
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En popüler ekran kartları açıklandı

En popüler ekran kartlarının listesi belli oldu. Zirvedeki isim tüm listeyi ele geçirmiş
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Dünyanın en büyük dijital oyun platformu olan Steam, oyuncuların en çok tercih ettiği ekran kartlarının listesini yayınladı.

Steam’in raporunda yer alan bilgilere göre oyuncuların yüzde 10.44’ü, NVIDIA tarafından üretilen GeForce RTX 3060 ekran kartını kullanıyor. Bu ekran kartının geçtiğimiz aya kıyasla, yüzde 6.23 oranında daha da popülerleştiği görüldü.

NVIDIA’nın GeForce RTX 3060 modelinin ardından, oyuncuların en çok tercih ettiği ikinci ekran kartı ise yine NVIDIA imzası taşıyan GeForce RTX 2060 oldu. 2019 yılında tanıtılan bu GPU, oyuncuların yüzde 7.89’u tarafından kullanılıyor.

İŞTE EN ÇOK KULLANILAN EKRAN KARTLARININ LİSTESİ

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