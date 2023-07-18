En rahat doğum yöntemi hangisi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selma Yağcı, “Uluslararası çalışmalarda sezaryen doğumlar için genel anesteziye kıyasla rejyonel (bölgesel) anestezi yöntemleri öneriliyor.” dedi.

KAYNAK: DHA
En rahat doğum yöntemi hangisi

Annenin karın bölgesinde hareketlerinin kısıtlanmasının ve ağrı hissetmesinin doğum sonrası konforunu doğrudan etkilediğini belirten Çamlıca Erdem Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selma Yağcı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AMELİYAT SONRASINDA AĞRI VE ACI OLUYOR MU

Bölgesel anestezi çeşitlerinin, uygulama teknikleri ve lokal anestezinin yapıldığı alan açısından farklılıklar gösterdiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Yağcı, şunları kaydetti:

"Spinal anestezi yönteminde hastaya oturur pozisyon verildikten sonra bel bölgesinden uygulama yapılır ve hasta ameliyat masasına alınır. Hastada yavaş yavaş bacaklarda hareketsizlik, his kaybı başlar. Ağrı ve acı hissi tamamen kaybolunca, sterilizasyon ve örtme işlemlerinin ardından ameliyata başlanır. Epidural anestezi ile Kombine spinal ve epidural anestezi yöntemlerinde, spinalden farklı olarak; işlem yapılan bel bölgesine bir kateter takılır, bunun bir ucu hastanın omzuna sabitlenir. Buradan hastaya aralıklı olarak ağrı kesici uygulanır, böylelikle ameliyat sonrasında da konforlu bir süreç sağlanmış olur. Takılan bu kateter çok ince olup hastayı rahatsız edecek boyutta değildir. Anneye her türlü hareket imkanını sağlar ve ağrılı dönem geçtikten sonra kolaylıkla çıkarılır.”

Uzm. Dr. Yağcı, “Anestezi yöntemi konusunda sık yöneltilen soruların başında ameliyat ve sonraki aşamalardaki ağrı ve acı miktarı geliyor. Uygulanan tüm bölgesel anestezi yöntemlerinde hastanın bilinci ameliyat başlangıcından operasyonun sonuna kadar açıktır; hastalar kendilerine dokunulduğunu hissedebilir ancak ağrı ve acı hissetmezler” diyerek, şöyle devam etti:

“Ameliyat yaklaşık olarak 30-40 dakika sürer. Bebek çoğunlukla ilk 3-5 dakika içerisinde dünyaya gelir, anneye gösterilir ve anneyle bebeğin ilk teması gerçekleştirilir. Bu duygusal anlar yaşandıktan sonra isteyen annelere sedasyon denilen hafif düzeyde anestezi verilir. Böylece annelerin heyecanlı bekleyişinin yerini mutluluğa bırakmasıyla ameliyat tamamlanır”

Ameliyat sonrasında annenin bebeğiyle hemen ilgilenebildiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Selma Yağcı, “Uygulanan anestezinin etkisi en geç 4 saat içinde geçer. Hasta bacaklarını hissetmeye başladıktan sonra ayağa kalkabilir, böylelikle günlük yaşama çok hızlı şekilde adapte olur” şeklinde konuştu.

DHA

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