En şanssız üç burç açıklandı. Bahtsız bedevi ile yarışıyorlar

Ne yaparsa yapsın talihi bir türlü gülmeyen, mutluluğun kapısını çalmadığı, bahtsız bedevi ile şans konusunda yarışan 3 burç açıklandı.

En şanssız üç burç açıklandı. Bahtsız bedevi ile yarışıyorlar

Bazı burçlar doğuştan şanslı olarak tanımlanır. Bazıları ise şansını zorlamayı seçer.

Ne zaman bir konu hakkında büyük konuşulsa başına gelen burçlar sıralandığında üç burç ise diğer hepsini sollar geçer.

İşte şans yüzüne hiç gülmeyen burçlar:

1- YENGEÇ BURCU

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Yengeçler genellikle kendilerinden, güçlerinden, yeteneklerinden ve hatta kendi görünümlerinden şüphe duyarlar. Ayrıca Yengeç burcunda doğan insanlar, kurtulması son derece zor olan kötü alışkanlıkların cazibesine kolayca yenik düşer.

2- BAŞAK BURCU

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Başak burçları üstlendiği sorumluluk yükü nedeniyle bir türlü rahatlayamaz. Başak burcuna şans nadir anlarda gülümser. Bu burca mensup kişiler hayatta elde ettikleri her şeyi sıkı çalışmalarına borçlular.

3- BALIK

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Balık burçları genellikle içe dönüktür, bu da kendi içlerinde derin oldukları anlamına gelir. Balıklar kendilerine işkence etmeyi sever ve acı çekmekten de hoşlanırlar. Balık burçları, yakınlarında onlara sürekli rehberlik edecek, mümkün olan her şekilde yönlendirecek ve yardım edecek bir kişi arar.

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