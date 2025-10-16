Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlayacak.
RAMS Park'ta 17 Ekim Çarşamba günü 19:45'te oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken taraftarlar fiyatların pahalılığından şikayet etti.
Galatasaray-Bodo Glimt maçının en ucuz bileti 2 bin TL olarak açıklandı.
İŞTE GALATASARAY-BODO GLIMT MAÇININ BİLET FİYATLARI
Premium : ₺40.000,00
Delux : ₺38.000,00
Lux : ₺36.000,00
Classic : ₺34.000,00
1. Kategori : ₺22.500,00
2. Kategori : ₺20.000,00
3. Kategori : ₺18.000,00
4. Kategori : ₺17.000,00
5. Kategori : ₺16.000,00
6. Kategori : ₺14.000,00
7. Kategori : ₺13.000,00
8. Kategori : ₺10.000,00
9. Kategori : ₺8.000,00
10. Kategori : ₺2.100,00
11. Kategori : ₺2.000,00