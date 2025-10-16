Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta 17 Ekim Çarşamba günü 19:45'te oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunulurken taraftarlar fiyatların pahalılığından şikayet etti.

Galatasaray-Bodo Glimt maçının en ucuz bileti 2 bin TL olarak açıklandı.

İŞTE GALATASARAY-BODO GLIMT MAÇININ BİLET FİYATLARI

Premium : ₺40.000,00

Delux : ₺38.000,00

Lux : ₺36.000,00

Classic : ₺34.000,00

1. Kategori : ₺22.500,00

2. Kategori : ₺20.000,00

3. Kategori : ₺18.000,00

4. Kategori : ₺17.000,00

5. Kategori : ₺16.000,00

6. Kategori : ₺14.000,00

7. Kategori : ₺13.000,00

8. Kategori : ₺10.000,00

9. Kategori : ₺8.000,00

10. Kategori : ₺2.100,00

11. Kategori : ₺2.000,00