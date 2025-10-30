Yeni yılla birlikte Türkiye'de satışa çıkacak olan model bizi büyük bir sürprizle karşılayacak. Artık Chery bayilerinde değil Jaecoo bayilerinde Omoda markası altında otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

1.6L T-GDI benzinli motorla gelecek yeni Omoda 5 145 beygir güç 275 Nm tork değerlerine sahip.

7 ileri yarı otomatik çift kavrama şanzımanı bulunan otomobil maalesef yeni neslinde de oldukça içeride kalan lastik görseliyle karşımıza geliyor.

215/55R18 yenilenmiş alaşım jantlarla gelen araçta yine cam tavan opsiyonu sunulmamış. sadece sunroof'lu olarak satışa sunulacak model 2026 yılıyla birlikte Türkiye'de Omoda bayilerinde sergilenecek.



