En ucuz oyun laptopları belli oldu. İşte liste

Oyun oynamak için en iyi ve en ucuz laptopların listesi duyuruldu.

En ucuz oyun laptopları belli oldu. İşte liste

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, 2023 Mayıs itibariyle en ucuz gaming laptop modellerinin fiyatları ve özellikleri açıklandı.

1- ACER ASPİRE GAMİNG 7 A715-75G

Bu laptopun ortalama fiyatı 13.299 TL olduğu ortaya çıktı.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650
İşletim Sistemi Linux
İşlemci 10300H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi Intel Core i5

2- MONSTER ABRA A5 V16.7

Oyun için bu laptopun fiyatı 14.699 TL olduğu bildirildi.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 11400H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi Intel Core i5

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3- ACER NİTRO 5 AN515-46

Acer Nitro’nun ortalama fiyatı 15 bin 989 TL.

Özellikleri ise şu şekilde:

Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 6600H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5

4- LENOVO IDEAPAD GAMİNG 3

En iyi oyun seçeneklerinden biri olan Lenovo marka laptopun fiyatı da 18.199 TL olduğu öğrenildi.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050 Ti
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 5600H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5

5- HP VİCTUS GAMİNG 16 68P42EA

Son olarak HP markanın laptopu ise 19.999 TL’den satışa çıkıyor.

Özellikleri şunlar:

İşlemci Tipi AMD Ryzen 5
İşlemci 5600H
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
(Sistem Belleği) 512 GB
Ekran Boyutu16,1 inç
Ekran Kartı NVIDIA RTX 3060
RAM 8GB

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