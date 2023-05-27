En ucuz oyun laptopları belli oldu. İşte liste

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, 2023 Mayıs itibariyle en ucuz gaming laptop modellerinin fiyatları ve özellikleri açıklandı.

1- ACER ASPİRE GAMİNG 7 A715-75G

Bu laptopun ortalama fiyatı 13.299 TL olduğu ortaya çıktı.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB

Ekran Boyutu 15,6 inç

Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650

İşletim Sistemi Linux

İşlemci 10300H

Ram (Sistem Belleği) 8 GB

İşlemci Tipi Intel Core i5

2- MONSTER ABRA A5 V16.7

Oyun için bu laptopun fiyatı 14.699 TL olduğu bildirildi.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB

Ekran Boyutu 15,6 inç

Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650

İşletim Sistemi Yok (Free Dos)

İşlemci 11400H

Ram (Sistem Belleği) 8 GB

İşlemci Tipi Intel Core i5

3- ACER NİTRO 5 AN515-46

Acer Nitro’nun ortalama fiyatı 15 bin 989 TL.

Özellikleri ise şu şekilde:

Ekran Kartı Hafızası 4 GB

Ekran Boyutu 15,6 inç

Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050

İşletim Sistemi Yok (Free Dos)

İşlemci 6600H

Ram (Sistem Belleği) 8 GB

İşlemci Tipi AMD Ryzen 5

4- LENOVO IDEAPAD GAMİNG 3

En iyi oyun seçeneklerinden biri olan Lenovo marka laptopun fiyatı da 18.199 TL olduğu öğrenildi.

ÖZELLİKLERİ

Ekran Kartı Hafızası 4 GB

Ekran Boyutu 15,6 inç

Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

İşletim Sistemi Yok (Free Dos)

İşlemci 5600H

Ram (Sistem Belleği) 8 GB

İşlemci Tipi AMD Ryzen 5

5- HP VİCTUS GAMİNG 16 68P42EA

Son olarak HP markanın laptopu ise 19.999 TL’den satışa çıkıyor.

Özellikleri şunlar:

İşlemci Tipi AMD Ryzen 5

İşlemci 5600H

İşletim Sistemi Yok (Free Dos)

(Sistem Belleği) 512 GB

Ekran Boyutu16,1 inç

Ekran Kartı NVIDIA RTX 3060

RAM 8GB