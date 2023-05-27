En ucuz oyun laptopları belli oldu. İşte liste

Teknolojioku’da yer alan bilgilere göre, 2023 Mayıs itibariyle en ucuz gaming laptop modellerinin fiyatları ve özellikleri açıklandı.
1- ACER ASPİRE GAMİNG 7 A715-75G
Bu laptopun ortalama fiyatı 13.299 TL olduğu ortaya çıktı.
ÖZELLİKLERİ
Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650
İşletim Sistemi Linux
İşlemci 10300H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi Intel Core i5
2- MONSTER ABRA A5 V16.7
Oyun için bu laptopun fiyatı 14.699 TL olduğu bildirildi.
ÖZELLİKLERİ
Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce GTX1650
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 11400H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi Intel Core i5
3- ACER NİTRO 5 AN515-46
Acer Nitro’nun ortalama fiyatı 15 bin 989 TL.
Özellikleri ise şu şekilde:
Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 6600H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5
4- LENOVO IDEAPAD GAMİNG 3
En iyi oyun seçeneklerinden biri olan Lenovo marka laptopun fiyatı da 18.199 TL olduğu öğrenildi.
ÖZELLİKLERİ
Ekran Kartı Hafızası 4 GB
Ekran Boyutu 15,6 inç
Ekran Kartı Nvidia GeForce RTX 3050 Ti
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
İşlemci 5600H
Ram (Sistem Belleği) 8 GB
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5
5- HP VİCTUS GAMİNG 16 68P42EA
Son olarak HP markanın laptopu ise 19.999 TL’den satışa çıkıyor.
Özellikleri şunlar:
İşlemci Tipi AMD Ryzen 5
İşlemci 5600H
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
(Sistem Belleği) 512 GB
Ekran Boyutu16,1 inç
Ekran Kartı NVIDIA RTX 3060
RAM 8GB