En ucuz sıfır araçlar listesi belli oldu! 850 bin liradan başlıyor

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil fiyatlarında artış gözlense de otomotiv firmalarının yıl sonu indirim ve kampanyaları araç almayı düşünenleri cezbediyor. Peki en ucuz sıfır araç modelleri hangileri...

Fiat Panda, Hyundai i10 ve i20 gibi modellerin, Türkiye'deki en ucuz 30 otomobil arasında yer alması, özellikle hafif hibrit motor teknolojisine sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu araçlar, ekonomik fiyatları ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor. Fiat Panda’nın City ve Cross modelleri, 855.900 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarına sunuluyor. Aynı şekilde Hyundai'nin i10 ve i20 modelleri de, benzer fiyat aralığında, ekonomik çözümler arayan tüketiciler için cazip seçenekler sunuyor.

Listeye genel olarak hatchback kasa tipindeki modellerin ve manuel ya da yarı otomatik vites seçeneklerinin hakim olduğu görülüyor. Hafif hibrit motor teknolojisine sahip araçlar ekonomik çözümler arayan tüketicilerin ilgisini çekiyor.

PAZAR 2024'Ü NASIL KAPATIR?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, pazara dair yaptığı değerlendirmede, "Türkiye otomotiv pazarı, yılın ilk 10 ayında 950 bin adetlik sıfır kilometre araç satışıyla canlılığını korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 1,2 milyon adetlik satışa ulaşılmıştı ve 2024'ün son iki ayında gerçekleşecek satışlarla bu seviyeye yaklaşılması bekleniyor. Üstelik bu yıl, 0 km araç satışlarının üst üste ikinci kez 1 milyon barajını aşacağı bir dönem olacak. Pazarın canlılığını korumasının ardında, ötelenmiş talebin etkisinin hala güçlü olması ve birçok tüketicinin araç alımını daha fazla ertelemek istememesi gibi faktörler yer alıyor. Aynı zamanda, yüksek enflasyon ortamında araçların güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi de bu talebi artırıyor" diye konuştu.

HAREKETLİLİĞİN NEDENİ

Yalçın, açıklamasında hareketliliğin diğer bir nedeni olarak döviz kurlarında beklenen olası artış öncesinde tüketicilerin mevcut avantajlı fiyatlardan yararlanmak istemesi olduğunu belirtti. Yalçına göre yıl sonuna yaklaşırken kredi faiz oranlarının daha da yükselebileceği endişesi, finansman fırsatlarını değerlendirmek isteyen alıcıları harekete geçirdi.

Yalçın açıklamasına "Elektrikli ve hibrit araçların pazarda yarattığı hareketlilik de dikkat çekiyor. Üstelik bu satışların, kredi musluklarının büyük ölçüde kapalı olduğu bir dönemde gerçekleşmesi, 0 km araçlara olan talebin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor" diyerek devam etti.