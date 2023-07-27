En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

Otomobil fiyatları her geçen gün yükselmeye devam ederken otomobil almak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girdi. En 'uygun' fiyatlı otomobillerin listesi yayınlandı.

En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

Otomobil markaları Haziran ayına girdiğimiz ilk gün itibariyle zamlı fiyatlarını açıklamaya başladı. Markalar araç fiyatlarına yüzde 2 ile yüzde 6 arasında zam yaptığını duyurdu.

Otomobil fiyatları döviz kurlarının da yükselmesi ile birlikte son yıllarda artmaya devam ederken sıfır otomobil satın almak da neredeyse imkansız hale geldi.

2023 yılı ile birlikte otomobillerin fiyatlarındaki artış eğilimi sürüyor. Alım gücü düşerken, çoğu kişi de artık daha ucuz modellere yönelmiş durumda.

Peki satın alınabilecek en ucuz sıfır otomobil modelleri hangileri?

İşte Türkiye'de satış yapan en ucuz modeller...

VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

SEAT IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Temmuz Fiyatı: 783.000 TL

SKODA Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite 2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

CİTROEN AMI 2023 Temmuz fiyatı: 350.000 TL

CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 2023 Temmuz fiyatı: 769.300 TL

CHERY Omoda 5 Comfort Temmuz Fiyatı: 1.179.800 TL

DACİA YENİ SANDERO Essential Tce 90 bg CVT Temmuz fiyatı: 890.000 TL

FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Temmuz Fiyatı: 699.740 TL

FORD Yeni Fiesta Style Hatchback 1.1L Ti-VCT 75 PS 5 İleri Manuel Benzin Temmuz fiyatı: 987.300 TL

HONDA Yeni Honda City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance 2023 Temmuz fiyatı: 976.000 TL

HYUNDAİ Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel Temmuz fiyatı: 681.304 TL

KİA PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Temmuz fiyatı: 713.087 TL

LEAP MOTOR Leap Motor T03 80 kW Haziran Fiyatı: 849.000 TL Temmuz fiyatı: 995.000 TL

MG MG ZS Comfort 1.5 5MT - Benzin - 106 PS Haziran- 839.000 TL Temmuz Fiyatı: 899.000 TL

MITSUBISHI Space Star 1.2 INTENSE CVT - Haziran fiyatı: 710.800 TL Temmuz fiyatı: 809.000 TL

NİSSAN Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna 2023 Temmuz fiyatı: 1.123.500 TL

OPEL CORSA 1.2 75 HP BENZİN MT5 ELEGANCE 2023 Temmuz fiyatı: 838.900 TL

PEUGEOT 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8 Temmuz fiyatı: 961.000 TL

RENAULT Clio Joy 1.0 SCe 65 bg Temmuz fiyatı: 817.000 TL

SUZUKİ SWIFT HİBRİT 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk) Otomatik Benzinli 83 PS 4x2 Temmuz fiyatı: 976.500 TL

TOYOTA Corolla 1.5 Vision Temmuz fiyatı: 998.950 TL

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