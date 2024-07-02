En ucuz sigaraya gelecek zam cebi yakacak! Tiryakilere günün en kötü haberi

Haziran ayı verilerinin 3 Temmuz'da açıklanması beklenirken, uzmanlar ÖTV oranlarında yüzde 20'ye varan bir artış öngörüyorlar.

Mevcut durumda, benzine litre başına 9.45 TL, motorine ise 8.86 TL ÖTV uygulanmakta. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 20 oranında artarsa, benzindeki ÖTV miktarı 11.34 TL'ye, motorinde ise 10.63 TL'ye yükselecek.

Ayrıca, ÖTV'ye ek olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) nedeniyle, vergi yükü benzinde 2.27 TL'ye, motorinde 2.13 TL'ye çıkacak. Oto gazda ise 1.80 TL'lik bir artış bekleniyor.

EN UCUZ SİGARA PAKETİ 66 LİRA OLACAK

Sigara fiyatlarına da yansıması muhtemel olan bu ÖTV artışıyla, 50 TL olan vergi eşiği 60 TL'ye yükselecek ve piyasadaki en ucuz sigara paketinin fiyatı 56 TL'den 66 TL'ye çıkacak.