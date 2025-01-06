En yakın dostu açıkladı! Ferdi Tayfur'un son isteği yürek burktu

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündeme geldi.

Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek gasilhanenin önünde fenalaşmıştı.

FERDİ TAYFUR'UN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Kenan Çınar usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı.

Snob Magazin'in haberine göre, gazeteci Kenan Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" şeklinde yanıt verdi.

“KAVUŞAMADAN ÖLDÜ”

Tayfur'un bu isteği ise sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Tayfur'un son isteğine "Yazık kızına kavuşamadan öldü" yorumunda bulundu.