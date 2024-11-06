En yakınındaki ismi kaybetti! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

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En yakınındaki ismi kaybetti! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

2000'li yıllarda ünlü isimlerin taklitlerini yaparak şöhreti yakalayan ve uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, hayatını kaybetti. Karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Sabuncu’nun cenazesinde Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak yıldızını parlatan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.

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2000’Lİ YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz’ın yer aldığı ‘Tıpatıp Show’ grubu 2000'li yıllarına damgasını vurmuştu.

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KARACİĞER KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'de yakın arkadaşı Cengizhan Sabuncu'ya son görevi için cenaze törenine geldi.

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