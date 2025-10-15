Fenerbahçe, 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine katmıştı. Sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Hakan Safi, gerek basına gerekse kendi sosyal meda hesabından yaptığı açıklamada futbolcunun maliyetini karşıladığını söylemişti.

Daha sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen sözleşmesinin asgari ücret üzerinden yapıldığı haberleri çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından milli oyuncunun 12 maça kadar ceza alabileceği iddiaları ortaya atılmıştı.

Bunun üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin konuyla ilgili inceleme başlatmasını istemiş ve Özbek konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı. Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım."

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, konuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Saran, düzenlediği basın toplantısında "Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini inceledik, UEFA ile de konuşuldu. Orada bir sorun görmüyoruz." dedi.