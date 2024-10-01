En zeki çocuklar hangi ayda doğuyor belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
En zeki çocuklar hangi ayda doğuyor belli oldu

Bilim insanları çocukların doğum ayı ile zeka arasındaki olası ilişkiyi inceledi. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir perspektif sunuyor.

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıkarken, ağustos ayında doğan çocukların ise spor alanında başarı elde ettiği görüldü.

EN YÜKSEK PUANLARI ALIYORLAR

Yapılan araştırmanın tespitine göre bu öğrenciler eğitim hayatları boyunca en yüksek notları alıyorlar.

Ağustos’ta doğan çocukların ise genellikle akademik olarak daha az başarılı olarak tanımlandı.

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SPOR ALANINDA BAŞARI BU AYDAN GEÇİYOR

Spor alanında başarı gösterenlerin ise büyük bir çoğunluğunun Ağustos doğumlu olduğu görüldü.

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EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

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Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

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