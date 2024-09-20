En zor eleman bulunan meslekler belli oldu. En çok onlar aranıyor

Türkiye'nin ünlü istihdam platformu son bir yılın en zor çalışan bulunan sektörlerini duyurdu. Kariyer.net'in yaptığı analizlerde en çok aranan ve bulunmasında güçlük çeken meslekler listesi ortaya çıktı.

Binlerce iş arayanın ve işverenin ilan bıraktığı istihdam platformunun verileri yayınlandı. İstihdam piyasasında en son bulunan meslekler belli oldu. O mesleklerin başında İstanbul Anadolu Yakası’nda Gastroenteroloji Uzmanı yer aldı.

İkinici sırada da bir sağlık uzmanı yer aldı. Hemodiyaliz Sorumlu Pratisyen Hekimi zor bulunan eleman olarak yer aldı. Tıbbi uzmanlık gerektiren bu pozisyonların yanı sıra sağlık sektöründe yetenek ihtiyacının da arttığı ortaya çıkan verilerde gözler önüne serildi.

Yılın ilk 6 ayında sağlık alanındaki iş alanlarında önemli artış görüldü. Bu artış kayıtlara yüzde 18 olarak geçti.

İLK ÜÇ POZİSYON

Gastroenteroloji Uzmanı en çok arananlar listesinde ilk sırayı alırken, ikinci sırada Formülasyon Şefi, üçüncü sırada ise Nükleer Tıp Hekimi pozisyonları yer aldı. .

BİLİŞİM ALANINDA YETENEK BULMAK ZORLAŞTI

Pandemi döneminde bilişim sektöründe hem dünyada hem de Türkiye'de hızlı bir yükseliş göstermişti. Türkiye’de teknoloji sektöründe eleman bulmak kolay değil. Bilişim sektöründe Veri Tabanı Programcısı bulmak işverenler için kolay değil.

BEYAZ YAKALILARDA EN ÇOK ARANANLAR

Beyaz yakalılar olarak adlandırılan grupta bilişim alanında mühedisler ön plana çıkıyor. Test Otomasyon Mühendisi ve Yazılım Otomasyon mühendisi en çok arananlar listesinde önde yer alıyor. Özellikle Ankara'da yazılım otomasyon mühendisi bulmak kolay olmuyor.

Kariyer.net’in açıkladığı mavi ve gri yakalılar arasında en çok aranan meslekler de belli oldu. Kocaeli’de bulunması en güç personel Konkasör Ustası oldu. Peki konkasör ustası ne yapar. Kaya parçalarını kırıp, ufalamaya ve o taşları yollara döşeme işiyle uğraşı. Araç Folyo Aplikasyoncusu da arananlar listesinde yer aldı.

“İŞVERENLER ADAYLARA DAHA GELİŞİME AÇIK ROLLER SUNMALI”

Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “işgücü piyasasında özellikle tıbbi uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren pozisyonların doldurulmasında ciddi zorluklar yaşandığını ortaya koyuyor. İstihdam piyasasında bu tür pozisyonlara olan talep artarken, nitelikli yetenek bulma sürecinin de daha karmaşık hale geldiğini gözlemliyoruz" dedi