En zor görevi... Megastar Tarkan annesini son yolculuğuna uğurluyor

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, damar tıkanıklığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Avrupa turnesi kapsamında Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geri döndü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi Maltepe Cumhuriyet Camisi'ne getirildi. Tören öncesi cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık nedeniyle cami avlusuna özel bir çadır kurulurken, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra özel güvenlikler de hazır bulundu.

TARKAN'I YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi. Basın mensuplarının yoğun ilgisi üzerine Tarkan’ın korumaları, görüntü almaya çalışan gazetecileri nazikçe uzaklaştırmaya çalıştı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazede duygusal anlar yaşanırken, Tarkan’ın ablası Gülay Yükseloğlu gözyaşlarına boğuldu. Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.