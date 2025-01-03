ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)

ENAG Aralık ayında yüzde 2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.

ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 2,34 arttı Aralık 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda yüzde 83,40 arttı.

Geçtiğimiz Kasım ayında ENAG Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4.06 artmıştı. Yıllık ise yüzde 86,76 olarak ortaya çıkmıştı.

ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları şu şekilde verildi;

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