ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)

ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise yüzde 83,40 olarak gerçekleşti.
ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında yüzde 2,34 arttı Aralık 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 2,34 arttı. ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Yıllık Bazda yüzde 83,40 arttı.
Geçtiğimiz Kasım ayında ENAG Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4.06 artmıştı. Yıllık ise yüzde 86,76 olarak ortaya çıkmıştı.
ENA Grup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ve TÜİK ana harcama grup enflasyon oranları Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları şu şekilde verildi;