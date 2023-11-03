ENAG ekim ayını enflasyonunu açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG, ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,09 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 126,18 olarak gerçekleşti.

ENAG ekim ayını enflasyonunu açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, (E-TÜFE) Ekim ayında %5,09 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %126,18 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Ekim dönemi enflasyon oranı ise %105,48 oldu.

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ENAG eylülde aylık enflasyonu yüzde 6,24, yıllık enflasyonu yüzde 130,13 olarak açıklamıştı.

İSTANBUL'DA ENFLASYONDA SINIRLI DÜŞÜŞ

İTO 1 Kasımda İstanbul'un enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ekimde önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,69 artttı; yıllık enflasyon yüzde 72,73 hesaplandı. İstanbul’un eylül ayı enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 73,18, aylık bazda yüzde 5,46 olmuştu. Veriler perakende fiyatlarda enflasyonun sınırlı da olsa yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdi.

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