ENAG enflasyonu açıkladı

ENAG kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 5.58 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 129.27 oldu.

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ENAG enflasyonu açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) kasım ayında yüzde 5,58 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 129,27 olarak gerçekleşti.

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TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 0 ile Sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 12,33 ile Eğlence ve Kültür kaleminde gerçekleşti.

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