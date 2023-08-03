ENAG temmuz enflasyonunu açıkladı

ENAG, temmuz ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık yüzde 13,18 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 oldu.

ENAG temmuz enflasyonunu açıkladı

ENAG, temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Verilere göre, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve vergi oranlarındaki artışların damgasını vurduğu temmuzda aylık enflasyon yüzde 13,18, yıllık enflasyon ise yüzde 122,88 olarak hesaplandı.

2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise yüzde 69,21 oldu.

Böylece temmuz ayında aylık enflasyonda çift haneler görüldü.

Ana harcama grupları bazında bakıldığında, temmuz ayında en yüksek fiyat artışları yüzde 22,08 ile ulaştırmada kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içecekler kategorisindeki fiyat artışları yüzde 14,66 olarak tespit edildi.

En düşük fiyat artışları ise giyim ve ayakkabı harcama grubunda görüldü. Giyim ve ayakkabıda fiyatlar, temmuzda yüzde 1,13 arttı.

ENAG, haziran ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 8,54, yıllık bazda ise yüzde 108,58 oranında arttığını açıklamıştı.

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