Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen 'TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı. Yılmaz burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin 21 yılda dünyadaki diğer ülkelerden daha fazla büyüdüğünü söyledi. Enflasyon tartışmalarına da giren Yılmaz Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) yüklendi. Yılmaz ENAG'ın verilerinin şeffaf olmamasını ve bu nedenle algı yaratmaya çalıştığını iddia etti. Muhalefet de aynı eleştirileri Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yöneltiyor.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"Ekonomik dönüşümlerle de irtibatlı yaşanan jeopolitik dönüşümler. Dünyada çatışmacı siyasetin ön plana çıktığı, bizim bölgemizde özellikle kuzeyimizde, güneyimizde sıcak çatışmaların yaşandığı bir dönemdeyiz. Bunları da ekonomi politikalarımızı şekillendirirken ihmal edemeyiz. Dolayısıyla hem ekonomik hem teknolojik hem siyasi anlamda dünyanın gidişatını okuyarak hareket etmek durumundayız."

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜDÜ'

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2003 - 2024 yılları arasında diğer ülkeler arasında daha hızlı bir büyüme kaydettiğini söyleyerek şunları dile getirdi:

"Türkiye ekonomisinin durumuna bakacak olursak; bu genel küresel şartlar içinde dünya son 2003-2024 döneminde, yaklaşık çeyrek asırlık bir dönemde yüzde 3,5 büyürken bizim ekonomimiz yıllık ortalama 5,4 büyüme kaydetmiş. Dünyanın oldukça üzerinde bir büyüme performansı sergilemişiz. Pandemi sonrası dönemde de tablo gerçekten çok önemli. Pandemiden bugüne, pandemi öncesini 100 kabul ederseniz dünya ekonomisi son 4-5 yılda 115'e yükselmiş. Yani pandemi öncesi 100'se dünya ekonomisi, bugün 115 olmuş durumda. Türkiye ekonomisi aynı dönemde 100'ken 130 olmuş. Dünyadaki performansın aşağı yukarı 2 katını gerçekleştirmişiz. Bu sorunlarımız olmadığı anlamına elbette gelmiyor. Tabii ki dünyanın her yerinde sorun var. Dünyanın her ülkesinde sorun var. Bizde de sorunlar var. Bunları da konuşacağız, tartışacağız. Elbette bu sorunların üzerine gideceğiz ama ülkemizin kamusuyla özel sektörüyle gösterdiği performansı da görmemiz lazım. Dünyanın 2 katı kadar son 5 yılda büyüme kaydettiysek, ekonomimizi dirençli bir şekilde tutabildiysek, bunun da önemini hepimizin görmesi lazım"

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon oranlarına da değinen Yılmaz şunları söyledi:

"Piyasadaki aktörlerin beklentileri oldukça iyileşti ve bizim hedeflerimize oldukça yakın. Ancak reel sektör ve hane halklarında bir düşüş olsa da geçmişe göre tam istediğimiz noktada olduğumuzu söyleyemem. Enflasyon yüzde 31'e düşmüş. Reel, gerçekleşen enflasyon. Ama reel sektörümüze soruyoruz; 'Bir yıl sonra enflasyon ne olacak' diye, yüzde 35 gibi bir şey çıkıyor. Şimdi bunu biz aşağıya çekmek durumundayız. Niye önemli bu? Çünkü bu bir sarmal değerli arkadaşlar. Beklentileri iyileştireceksiniz ki piyasadaki fiyatlamalar ona göre oluşsun, enflasyon da daha fazla gerilesin."

ENAG'A OPERASYON SİNYALİ



Enflasyon konusunda ENAG'ın algı yaptığını ve şeffaf olmadığını iddia eden Yılmaz şöyle konuştu:

"Beklentilerdeki bu yüksekliği besleyen çeşitli faktörler var. Bir tanesi de bence sosyal medyadaki algılar. Bu sadece bizim için geçerli değil. Tüm dünyada maalesef böyle bir eğilim var. Sosyal medyada hiçbir temeli, dayanağı olmayan, hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan birçok iddianın algı oluşturabildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi istatistik hazırladığını iddia eden 'ENAG' diye bir yapı var mesela. Hakikaten bu konu üzerinde durmamız gereken bir şey. Ona benzer başka şeyler de var. Metodolojisi sağlam değil, uluslararası hiçbir geçerliliği yok, hangi datalara baktığı belli değil, şeffaflığı yok. 3-5 kişilik bir grup birtakım internet ortamında bir şeyler toplayıp topluma bir algı pompalıyor. Maalesef 'ideolojik sebeplerle' demek zorundayım. Çünkü bilimsel olarak bunu izah etmek mümkün değil. Birtakım kesimler de ideolojik nedenlerle bu rakamlar sanki gerçeği yansıtıyormuş gibi toplumda bir algı oluşturuyor. Buna karşı da bilim insanları başta olmak üzere hepimizin çok daha uyanık olması lazım. Ekonomimiz üzerinde milletimizin geleceği üzerinde algılar kullanılarak bir takım operasyonlar yapılmasına da müsaade etmememiz lazım"

BENZER ELEŞTİRİLER TÜİK'E

Yılmaz'ın ENAG için yaptığı eleştirileri muhalefet yıllardır TÜİK için dile getiriyor. Hatta Eski Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz TÜİK'e enflasyon sepetini açıklamadığı gerekçesiyle dava açmıştı. Dava sonunda Ankara 6.İdare Mahkemesi TÜİK'in sepeti açıklaması gerektiğine hükmetmişti. Ancak TÜİK buna rağmen sepeti açıklamadı.