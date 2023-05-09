ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Twitter üzerinden TÜİK tarafından ENAG'a defalarca dava açıldığına vurgu yaparak açılan tüm davaların ENAG lehine sonuçlandığını duyurdu.

ENAG'ın gerçek enflasyon verilerini ulaştırmaya gayret ettiğine dikkat çekilen açıklamada bu süreçte sürekli TÜİK'in tacizine ile karşı karşıya kalındığı ifade edildi.

"Hayat pahalılığı açıkça verilere yansımıyor" denilen açıklamada "TÜİK de, halk da, ENAG da ve hatta davalarda karar veren değerli hukuk insanları da verilerin doğru olmadığını, doğru sunulmadığını çok iyi biliyor" ifadeleri kullanıldı.

ENAG tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

ENAG 2020 yılının Eylül ayından günümüze kadar enflasyon sepetindeki tüm madde ve ürünlerin fiyat ve fiyat değişimini günlük olarak elde edip, aylık ve yıllık bazda sizlere sunmaktadır. Bunu yaparken TÜİK"in aynı sepet ve ağırlıklarını baz almaktadır. Bu zamana kadar da sürekliliğini sağlamış ve halka gerçek enflasyon verilerini ulaştırmaya gayret etmiştir. Öte yandan sürekli bir şekilde TÜİK tacizine uğramış, defalarca dava edilmiştir. An itibariyle tüm davalar ENAG lehine sonuçlanmıştır. Tüm bu gerçeklere rağmen TÜİK karar vericilerinin ENAG'ı hala "masa başında çalışan bir kaç kişi ..." cümlesiyle sıfatlandırılmaya devam etmesi, bizleri ve enflasyonu mutfağında en derinden hisseden halkı üzmektedir. Devletin asli görevlerinin başında halkı doğru (istatistiklerle) bilgilendirmesi gelir TÜİK de, halk da, ENAG da ve hatta davalarda karar veren değerli hukuk insanları da verilerin doğru olmadığını, doğru sunulmadığını çok iyi biliyor. Hayat pahalılığı açıkça verilere yansımıyor.

TÜİK YÖNETİCİLERİNE ÇAĞRI: SİYASALLAŞMAYIN!

Açıklamada ayrıca TÜİK yöneticilerine üç maddelik tavsiyelerde bulunuldu.

ENAG'ın açıklamasında "Sağlıklı topladığınıza inandığımız verileri yine sağlıklı bir şekilde sunun 2. "EuroSTAT tarafından denetleniyoruz" yaklaşımına sığınmayın. Yaşanan sorunları onlar da biliyor. Yapılan yanlışların savunmasına başka kurumları karalamayı eklemeyin ve siyasallaşmayın!" ifadelerine yer verildi.

TÜİK'TEN AÇIKLAMA: KURUMUMUZ BAHSİ GEÇEN DAVADA TARAF DEĞİLDİR

TÜİK ise internet sitesi üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerinin güvenirliğine yönelik iddialara ilişkin kamuoyu duyurusu" başlıklı yazılı bir açıklama yayınladı. TÜİK'ten yapılan açıklamada TÜİK’e karşı açılmış bir davanın bulunmadığı ifade edildi. TÜİK'in açıklamasında "Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir ve ilerleyen günlerde Kurumumuza intikal eden bir yargı kararı olması durumunda, kararın içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda hukuken gerekli olan adımların atılacağı açıktır" ifadelerine yer verildi.