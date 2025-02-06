Encümende 14 markete ceza onaylandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Encümende 14 markete ceza onaylandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin haftalık olağan encümen toplantısında 204 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündem maddeleri arasında vatandaşların sağlığı için tespit edilmiş önemli hususlar da gündeme getirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince toplamda 41 bin 342 TL para cezası uygulanması gerektiği onaylandı.

Encümende 14 markete ceza onaylandı

Encümende 14 markete ceza onaylandı

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