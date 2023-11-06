Ender Alkan Nevşehir'den kovuldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 15'inci sırada yer alan Nevşehir Belediyespor, son maçında deplasmanda Alanya Kestelspor'a 2-0 yenildi. 8 maçta 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Nevşehir Belediyespor, yenilgi sonrası teknik direktör Ender Alkan ile yollarını ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ligde alınan sonuçlar nedeniyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Nevşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Ender ALKAN ve ekibi ile yollarını ayırmıştır. Bundan sonra ki çalışma hayatında başarılar dileriz." denildi.