Endişe verici bir işaret olarak açıklandı. Son 40 yılın en kötüsü

Antarktika'dan alınan uydu verileri, küresel ısınma nedeniyle yaşanan felaketi ortaya çıkardı.

BBC'ye konuşan Walter Meier, ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezinde (NSIDC), Antarktika'daki buzullara ait verileri incelediğini ve buz seviyesinin "akıllara durgunluk verecek derecede düşük" olduğunu açıkladı.

Meier, buzullardaki kaybın eski seviyesine döneceği konusunda "pek iyimser olamadığına" işaret etti.

NSIDC verilerine göre, yaklaşık 17 milyon kilometrekare olarak ölçülen buzul alanın, eylül ortalamasının 1,5 milyon kilometrekare altında olduğu belirtiliyor.

"ENDİŞE VERİCİ"

Manitoba Üniversitesinden Robbie Mallet, verilerin "endişelenmeyi gerektirecek düzeyde" olduğunu vurgulayarak, "Bu durum, son 40 yıldır şahit olmadığımız potansiyel olarak Antarktika'daki iklim değişikliğinin endişe verici bir işareti." diye konuştu.