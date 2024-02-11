Endonezya Katar'dan savaş uçağı alma planını iptal etti

Ramazan Süzen
Endonezya Katar'dan savaş uçağı alma planını iptal etti
Endonezya, Katar'dan Mirage savaş uçağı satın alma planını iptal ettiğini duyurdu.

Endonezya Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Endonezya'nın daha önce Katar tarafından kullanılan 733 milyon euro (790 milyon dolar) değerindeki Mirage 2000-5 savaş uçağını satın alma yönündeki tartışmalı plandan vazgeçtiğini söyledi.

Sözcü Dahnil Anzar Simanjuntak yaptığı açıklamada, "Mirage jetleri satın alınmıyor. Planlanmış olmasına rağmen iptal edildi. Artık aktif bir sözleşme yok" dedi. Sözleşmenin neden iptal edildiği konusunda ise ayrıntı vermedi.

Geçtiğimiz ay bakanlık, 12 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin anlaşmanın mali kısıtlamalar nedeniyle ertelendiğini ve ordunun bunun yerine mevcut Sukhoi ve F-16 uçakları için güçlendirme siparişi vereceğini açıklamıştı.

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