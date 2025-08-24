Endonezya ve Moğolistan ilişkilerinin 70. yılı için ziyaret hazırlıkları başladı

Züleyha Öncü
Endonezya ile Moğolistan, diplomatik ilişkilerinin 70. yılına hazırlanıyor. İki ülke, devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle bu tarihi dönüm noktasını taçlandırmayı planlarken, uluslararası iş birliklerini de daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

Endonezya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arrmanatha Christiawan Nasir, Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg Batmunkh ile 23 Ağustos’ta Ulanbatur’da bir araya geldi. Görüşme, Doğu Asya–Latin Amerika İşbirliği Forumu’nun (FEALAC) 10. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşti. Taraflar, 2026 yılında iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaret düzenlemesi için hazırlıkların başlatılmasını gündeme aldı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, olası bir cumhurbaşkanlığı ziyareti, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümüne anlamlı bir vurgu olacak. Bu adım, ikili ilişkilerde tarihi bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME MESAJI

Görüşmede taraflar, halklar arası temasların artırılması ve uluslararası platformlarda karşılıklı desteğin sürdürülmesi konularına dikkat çekti. Nasir, ayrıca 21 Mayıs’ta Batmunkh’un Cakarta ziyaretinde imzalanan siyasi istişare mutabakatının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh ise Endonezya’yı değerli bir ortak olarak nitelendirerek, ilişkilerin daha yakın iş birliği sayesinde gelişeceğine inandığını dile getirdi.

SİNGAPUR GÖRÜŞMESİ: GAZZE VE FİLİSTİN VURGUSU

Nasir, Ulanbatur temasları sırasında Singapur İçişleri ve Dışişlerinden Sorumlu Kıdemli Bakanı Sim Ann ile de görüştü. Görüşmede, Prabowo Subianto’nun göreve gelmesinden bu yana hız kazanan ikili ziyaret trafiği ele alındı.

Ann, Endonezya’nın Gazze’ye yönelik insani yardım girişimlerini övgüyle karşıladı ve Filistin’in tanınmasına dönük uluslararası desteğin önemini vurguladı. Nasir ise Endonezya’nın Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini, onların sesini küresel platformlarda yükselteceğini ve iki devletli çözüm için kararlılıkla çalışacağını belirtti.

BÖLGESEL VE KÜRESEL DAYANIŞMA

Endonezya ve Singapur, tıpkı Moğolistan’la olduğu gibi, uluslararası forumlarda birbirlerine destek sözü verdi. Endonezya’nın aktif diplomasi adımları, Asya’nın farklı bölgelerinde hem ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hem de küresel barışın desteklenmesi açısından dikkat çekiyor.

Bu çerçevede, 2026’da gerçekleşmesi beklenen olası devlet başkanları ziyaretleri, Endonezya’nın bölgesel diplomasideki rolünü daha da pekiştirecek.

