Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Endonezya ve Tacikistan ikili görüşmeleri sıklaştırıyor

Endonezya ve Tacikistan, BM Genel Kurulu’nda ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi. Görüşmede, küresel su kaynakları, hidroelektrik ve yüzen fotovoltaik projeleri gibi iş birliği alanları ele alındı. Ayrıca, ticaret ve yatırımda iş birliği ve diplomatik ilişkilerin 30. yılı kutlandı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile BM Genel Kurulu’nun 79. Oturumu sırasında New York’ta bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin ve ortak çıkarların güçlendirilmesi için çeşitli yaklaşımlar ele alındı.

Marsudi, küresel su kaynaklarının geliştirilmesinin iş birliği için önemli bir alan olduğunu vurguladı. Endonezya’nın hidroelektrik ve yüzen fotovoltaik (FPV) geliştirme konularında iş birliğini artırmak istediğini belirtti. Tacikistan’ın küresel su sorunlarını çözmede önemli bir rol oynadığını ifade eden Marsudi, bu alanda iş birliğinin makul olduğunu söyledi.

Toplantıda ayrıca, Mayıs ayında Bali’de düzenlenen 10. Dünya Su Forumu’nun (WWF) başarıları da gündeme geldi. İki bakan, Duşanbe’de Endonezya Büyükelçiliği’nin açılışını ve iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin geliştirilmesini de görüştü.

Endonezya ve Tacikistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 2024’te 30. yılına gireceği belirtilirken, ticaret ve yatırımda iş birliğinin güçlendirilmesi ve iş dünyası oyuncuları arasındaki temasların artırılması konuları da ele alındı. Marsudi, Tacikistan iş dünyasını Ekim ayında Cakarta’da düzenlenecek Endonezya-Güney ve Orta Asya İş Forumu’na (INASCA) davet etti.

Bakan Muhriddin, Endonezya’nın INASCA 2024’e ev sahipliği yapma girişimini memnuniyetle karşıladığını ve tam destek verdiğini belirtti. Tacikistan’daki yatırım paydaşlarının da bu etkinliğe katılacağını söyledi. Ayrıca, Endonezya’da yüksek öğrenim gören Tacik öğrencilerin sayısının artmasıyla iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceği umudunu dile getirdi.

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