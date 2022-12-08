Endonezya'da deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Batı Cava eyaletindeki Ciranjang kentinin 14 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin büyüklüğünün 5,8 olduğunu ve 123 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Başkent Cakarta'da hissedilen ve herhangi bir can kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı ifade edildi.
Can kaybı olmadığı belirtildi.
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