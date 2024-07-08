Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp

Yetkililer, toprak kaymasının ardından Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Heriyanto’nun liderliğinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında polis ve askerlerden oluşan 164 kişilik bir ekibin görev aldığını açıkladı.

Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye ulaşmak için yaklaşık 20 kilometre yürümek zorunda kaldı. Toprak kayması, bazı evlere ve bir köprüye de zarar verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olmuş, 67 kişi hayatını kaybetmişti.