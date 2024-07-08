Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp

Kaynak: İHA
Endonezya'da altın madeninde toprak kayması: 10 ölü, 40 kayıp

Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir altın madeninde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişiden ise haber alınamıyor.

Yetkililer, toprak kaymasının ardından Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Heriyanto’nun liderliğinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında polis ve askerlerden oluşan 164 kişilik bir ekibin görev aldığını açıkladı.

Ekipler, toprak kaymasının yaşandığı bölgeye ulaşmak için yaklaşık 20 kilometre yürümek zorunda kaldı. Toprak kayması, bazı evlere ve bir köprüye de zarar verdi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletinde de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden olmuş, 67 kişi hayatını kaybetmişti.

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