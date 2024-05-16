Endonezya’da can kaybı 67’ye yükseldi

Kaynak: AA
Endonezya’da can kaybı 67’ye yükseldi
Endonezya’da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 67’ye yükseldiği açıklandı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, Marapi Yanardağı'nın patlamasının ardından kayıp kişilerle ilgili yürütülen arama kurtarma operasyonları hakkında bilgi verdi.

Muhari, patlamanın ardından biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurlarıyla kayarak oluşan sellerin etkisiyle ölenlerin sayısının 67'ye, yaralı sayısının ise 44'e yükseldiğini açıkladı.

Halen kayıp olan 20 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Muhari, "Arama ve kimlik tespiti süreci halen sürüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı değişebilir" dedi.

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Marapi Yanardağı'nın 11 Mayıs'taki patlamasıyla birlikte biriken kaya ve toprak yığınlarının muson yağmurları nedeniyle kayması ve meydana gelen seller, trajik can kayıplarına yol açmıştı.

Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor ve ülkede yüzlerce aktif yanardağ bulunuyor. Sumatra Adası'ndaki Marapi Yanardağı da dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak tanınıyor ve ani patlamalarıyla biliniyor.

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