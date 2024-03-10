Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 ölü

Kaynak: İHA
Endonezya'da sel ve toprak kayması: 21 ölü
Endonezya’nın Sumatra Adası’nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya’da etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nın yaptığı açıklamada, Sumatra adasında meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, kayıp olan 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini iletti. 80 bini aşkın kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği duyurulurken, Batı Sumatra eyaletinde bulunan 9 ilçe ve şehirdeki yaklaşık 20 bin evin çatıya kadar suya gömüldüğü belirtildi.

Afet bölgesinde elektrik kesintileri ve yolları kaplayan çamur sebebiyle arama kurtarma çalışmalarının çok zor yürütüldüğü öğrenildi.

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