Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu 21 kişi öldü

Kaynak: AA
Endonezya'da sel ve toprak kayması sonucu 21 kişi öldü
Endonezya'nın Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Doni Yusrizal, ülkenin en büyük adası Sumatra'da gerçekleşen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Afette yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e çıktığını söyleyen Yusrizal, 7 kişinin halen kayıp olduğu bilgisini verdi.

Yusrizal, "Kurtarma çalışmaları, elektrik kesintileri ve yolların kapanması nedeniyle sekteye uğradı." ifadesini kullandı.

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Ajans ayrıca, bölgede yaklaşık 80 bin kişinin sığınaklara yerleştirildiğini duyurdu.

Dün Sumatra Adası'nı vuran sel ve toprak kayması sebebiyle ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü, 10 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.

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