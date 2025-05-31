Endonezya'da taş ocağı çöktü: 14 kişi can verdi

Kaynak: AA
Endonezya'da taş ocağı çöktü: 14 kişi can verdi

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki bir taş ocağında meydana gelen çökme sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansından yapılan açıklamaya göre, Cirebon bölgesindeki Gunung Kuda taş ocağında dün göçük meydana geldi.

Kurtarma ekipleri, 14 kişinin enkaz altındaki cesedine ulaştı, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Yetkililer, hala 6 ila 8 kişinin enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmaları ise polis, asker, gönüllüler ve beş ekskavatörün desteğiyle sürdürülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taş ocağının sahibi de dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

Batı Cava Valisi Dedi Mulyadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şubat ayında seçilmeden önce ocağı ziyaret ettiğini ve güvenlik standartlarına uymadığı için tehlikeli bulduğunu belirtti.

Mulyadi, olayın ardından söz konusu ocağın yanı sıra eyaletteki dört benzer işletmenin de faaliyetlerinin durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Endonezya'da kayıt dışı maden ve taş ocakları yaygın olarak bulunurken, 2024'te Sumatra Adası'nda izinsiz işletilen bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Haberler
Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı 20 milyonluk vurguna imza attı: Son işinde yakayı ele verdi
Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı 20 milyonluk vurguna imza attı: Son işinde yakayı ele verdi
Beşiktaş'ta hareketlilik: Manchester United'ın yıldızı için teklif
Beşiktaş'ta hareketlilik: Manchester United'ın yıldızı için teklif
Galatasaray'a Premier Lig'den bedava sağ bek!
Galatasaray'a Premier Lig'den bedava sağ bek!
İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kararı
İlkay Gündoğan'ın Galatasaray kararı
Fenerbahçe golcü ve stoperi Fransa'da buldu! İşte hedefteki isimler
Fenerbahçe golcü ve stoperi Fransa'da buldu! İşte hedefteki isimler